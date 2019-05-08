КГИОП хочет лишать здания статуса памятника без экспертизы

Соответствующие поправки хотят внести в законодательство уже в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, восьмого мая. Ведомство планирует внести новые формулировки в закон «Об объектах культурного наследия», о чем говорится на сайте Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Инициаторы изменений хотят, чтобы здания в Петербурге можно было лишать статуса памятника без проведения экспертизы. На территории таких помещений могут разрешить строить любые другие здания. Уточняется, что новые правила будут актуальны только для тех памятников, которые приобрели статус до 15 июля 2009 года. КГИОП также раздумывает над тем, чтобы перестать публиковать результаты экспертиз на сайте.

В ведомстве уверены, что поправки сделают процедуру получения разрешительных намного проще.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Арбитражный суд, МВД и уголовный розыск защитит КГИОП.