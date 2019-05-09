В России 10 млн человек участвовали в «Бессмертном полку»

В стране прошло более 3,5 тысяч подобных акций. Петербург стал лидером – более миллиона его жителей прошлись по Невскому проспекту с транспарантами своих родственников-фронтовиков.

Известно, что второй по численности участников после Северной столицы стала Москва. Там по данным МВД в шествии приняли участие 700 тысяч жителей, им не помешала непогода. Тогда как боевая авиация вернулась на базу, не показав шоу над столицей.

Люди вышли на улицы и проспекты 9 мая, чтобы пройти шествием, неся над головами фотографии и портреты своих близких: тыловиков, фронтовиков, партизан, пленных концлагерей, детей войны.

Стоит отметить, что «Бессмертный полк» прошел и на улицах в других странах, помогавших СССР одержать победу над фашистскими войсками.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в акции «Бессмертный полк» в Петербурге участвовали более миллиона человек.