Россия учуяла запах спирта на МКС

Российская сторона направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС. Инцидент произошел после стыковки корабля Dragon-2 к МКС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова.

По его словам, после осуществления стыковки МКС с кораблем Dragon-2, экипаж станции почувствовал необычный запах. Экспертиза показала повышенное содержание спирта в атмосфере МКС.

Власов также отметил, что все вопросы по работе частных космических кораблей компании SpaceX Россия уже задала через посредника в лице NASA.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что SpaceX отправила к МКС корабль Cargo Dragon. Запуск дважды был отложен из-за возникших на МКС и плавучей платформе неполадок. Целью миссии являлась доставка на Международную космическую станцию необходимых грузов общим весом 2,7 тонн.