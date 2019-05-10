С 11 по 13 мая свой маршрут изменит троллейбус №26

Троллейбус в Петербурге. Фото: Википедия/Alex 'Florstein' Fedorov
Троллейбус в Петербурге. Фото: Википедия/Alex 'Florstein' Fedorov

В Петербурге закрывается троллейбусное движение по проспекту Космонавтов у ул. Типанова с 00:30 11 мая до 05:00 13 мая. На участке будут проводиться работы по обслуживанию теплосетей, сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

В связи с этим, троллейбус №26 начнет движение от конечной станции «Ж.-д. ст. «Сортировочная»» по проспекту Славы, далее проследует по улице Типанова и Московскому проспекту до конечной стм «Московские Ворота».

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Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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