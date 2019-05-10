Эвакуатор решил “побороться” с Bentley в Ленобласти

Свидетели происшествия рассказали, что пострадавших в аварии нет. Фото: vk.com/spb_today
Свидетели происшествия рассказали, что пострадавших в аварии нет. Фото: vk.com/spb_today

Противоборство, правда, было коротким, а произошло рядом с деревней Пижма.

Незначительная дорожная авария между элитный иномаркой и эвакуатором привела к значительным пробкам в Ленобласти. Об этом сообщали очевидцы аварии в социальной сети.

Свидетели происшествия рассказали, что пострадавших в аварии нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура проведет проверку после столкновения двух маршруток на Старо-Петергофском шоссе (видео). В результате ДТП пострадали девять человек, среди пострадавших и дети.

Еще одно ДТП произошло сегодня в Приморском районе. Там обычный светофор привел к госпитализации водителя Mazda.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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