Эвакуатор решил “побороться” с Bentley в Ленобласти

Противоборство, правда, было коротким, а произошло рядом с деревней Пижма.
Незначительная дорожная авария между элитный иномаркой и эвакуатором привела к значительным пробкам в Ленобласти. Об этом сообщали очевидцы аварии в социальной сети.
Свидетели происшествия рассказали, что пострадавших в аварии нет.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура проведет проверку после столкновения двух маршруток на Старо-Петергофском шоссе (видео). В результате ДТП пострадали девять человек, среди пострадавших и дети.
Еще одно ДТП произошло сегодня в Приморском районе. Там обычный светофор привел к госпитализации водителя Mazda.