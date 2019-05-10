Алмазный НЛО попал на камеру уфолога из Аризоны (видео)

Исследователь успел зафиксировать летающий объект, а после выложил видео на YouTube

Про НЛО сообщил известный уфолог Скотт Уоринг, пишут АН “Актуальные новости”. По информации эксперта, загадочный объект является убедительным доказательством того, что за Землей и ее жителями следят представители инопланетных цивилизаций.

Новый визит внеземной цивилизации был снять на камеру исследователем Джеффом Вулвином из Феникса.

Ролик длится 7 минут, что позволяет рассмотреть сверкающее НЛО детально. Правда ключевой момент, котоырй мешает как раз-таки рассмотреть детали — это сияние.

Создается впечатление, что НЛО вращается при движении на 360 градусов, будучи лишенным верха или низа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Россия учуяла запах спирта на МКС.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=NQzR6k3opFs