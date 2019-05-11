В Пулково рейс из Петербурга в Анталию задержали на 12 часов

В Анталии задержали еще 8 рейсов. Фото: pixabay
В Анталии задержали еще 8 рейсов. Фото: pixabay

Время авиаперелета путешественников из Санкт-Петербурга в Анталию перенесли на 14:00 часов. О причина, по прежнему, не сообщается.

О том, что отправление рейса авиаперевозчика «Азур эйр» из Пулково, запланированное на 02:15 часов 11 мая перенесли, говорит онлайн-табло аэропорта.

Предварительно известно, что самолет покинет воздушную гавань Северной столицы в 14 часов этого же дня. Причина такого переноса авиарейса не уточняется.

Первый раз взлет самолета перенесли ночью всего на два часа, однако позднее сообщалось о том, что туристы вылетят из петербургского аэропорта только днем.

Важно отметить, что на интернет-странице авиакомпании «Азур эйр» говорится об еще восьми переносах рейсов. Все самолеты, которые задержали, должны были прибыть в курортный город Турции или покинуть его.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что США отказали в визе российским дипломатам, собиравшимся на конференцию по ядерному оружию.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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