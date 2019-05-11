Водитель погиб после столкновения с деревом в Гатчине

Водитель иномарки погиб, а пассажир находится в тяжелом состоянии в результате аварии, произошедшей прошлой ночью в Гатчине.

В Ленинградской области около 02:00 ночи 11 мая произошла авария. Это было рядом с домом № 9/5 на улице Шмидта в городе Гатчина Ленинградской области. По полученной информации, 32-летний владелец машины «Опель Астра» по неизвестным причинам не справился с управлением, и его автомобиль съехал с проезжей части в кювет, а после чего врезался в дерево. Произошло возгорание.

Полученный водителем Опеля травмы не были совместимы с жизнью, он скончался на месте. 31-летняя пассажирка автомобиля в данный момент находится в состоянии средней степени тяжести и госпитализирован в медучреждение в Гатчине.

В отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти отметили, что данному по факту проводится проверка.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жесткое столкновение Лады и Мазды на Петрозаводском шоссе (видео).