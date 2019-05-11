В рамках молодежного первенства сразятся футбольные команды «Зенит» и «ЦСКА»

Сегодня состоится встреча ФК «Зенит» с ФК ЦСКА в рамках молодежного первенства.

Известно, что игра стартует 11 мая в 19:00. Отметим, что специально для болельщиков официальный сайт «Зенита» проведет прямую трансляцию игры в социальных сетях. Также пользователям будет доступна онлайн-трансляция в текстовом виде, чтобы было удобнее отслеживать ход игры.

Футбольное сражение пройдет на Малой арене стадиона «Петровский», об этом заявляют в пресс-службе ФК «Зенит». В матче будут соперничать футбольная команда сине-бело-голубых «Зенит»-м и ЦСКА-м из Москвы.

Отметим, что в настоящее время «Зенит»-м занимает в турнирной таблице седьмое место, в запасе команды сейчас 50 очков. Москвичи же стали досрочными чемпионами первенства – у них уже 64 очка.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что недавно в Петербурге в честь одержавшего победу в чемпионате России «старшего состава» «Зенита» зажгли Ростральные колонны.