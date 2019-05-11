В больницу Всеволожска привезли мужчину с переломом черепа

Двое мужчин поссорились на Октябрьском проспекте Всеволожска.

В полиции Всеволожского района Ленобласти ведут проверку по факту госпитализации мужчины в ночь с четверга на пятницу 10 мая, сообщили Gazeta.sPb в полиции 11 мая. Врачи диагностировали перелом основания черепа у 34-летнего мужчины.

По данным полиции, на Октябрьском проспекте Всеволожска вечером в четверг 9 мая встретились двое неприязненно настроенных друг к другу мужчин: встреча переросла в ссору и младший из них ударил по лицу старшего. Тот упал на асфальт и ударился головой об асфальт, передают в МВД Ленинградской области.

Мужчину 1990 года рождения позже задержали. Пострадавший находится в тяжелом состоянии здоровья. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела, передают в МВД Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге госпитализировали школьницу с отравлением.