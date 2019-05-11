За спасение сбитого ребенка на Космонавтов водителя могут лишить прав

Ребенка сбили на пешеходном переходе - у него сотрясение мозга. Фото: pixabay.com
Ребенка сбили на пешеходном переходе - у него сотрясение мозга. Фото: pixabay.com

Мать с семилетним мальчиком переходили дорогу на красный свет.

Семилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе на проспекте Космонавтов, сообщили Gazeta.sPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 11 мая. Мать и ребенок переходили дорогу на красный свет.

Водитель Hyundai Solaris на своей машине отвез мальчика в больницу. Его состояние называют тяжелым: у него открытая травма головы и сотрясение мозга.

Поскольку по закону мужчина должен оставаться на месте ДТП до приезда инспекторов ГИБДД, в его отношении составили протокол. Водитель может лишиться прав или получить арест в 15 суток за то, что оставил место аварии.

Полиция Санкт-Петербурга продолжает выяснять обстоятельства ДТП на Космонавтов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что водитель смертельного ДТП на Кушелевской дороге Санкт-Петербурга был пьян — в полиции возбудили уголовное дело.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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За спасение сбитого ребенка на Космонавтов водителя могут лишить прав
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