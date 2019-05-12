В Калининском районе группа людей из магазина вынесла терминал для оплаты

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Фото: miasskiy.ru
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Фото: miasskiy.ru

Инцидент произошел в магазине, расположенном на Тихорецком проспекте.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски злоумышленников, которые накануне решили оставить магазин без терминала для оплаты одного из банков. Об инциденте, который произошел в Калининском районе Петербурга, сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу сегодня.

Неизвестных было несколько, сообщает полиция. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Лиговском двое пришли забрать отремонтированный ноутбук, но решили прихватить и телефон за 100 тысяч.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
калининский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подросток пытался спуститься с пятого этажа по простыням и сорвался вниз на ...
Виновником жесткой аварии на Бухарестской мог быть ученик 11 класса
Женщину, ходившую по дороге после ДТП, задавил самосвал у деревни Разметелово
В Калининском районе группа людей из магазина вынесла терминал для оплаты
Женщину, устроившую поножовщину своему гостю на Ленсовета, задержали
На Лиговском двое пришли забрать отремонтированный ноутбук, но решили ...
Жительница Фрунзенского района пригласила малознакомых мужчины в гости, а ...
Полиция запретила церемонию прощания с Доренко в Москве