В Калининском районе группа людей из магазина вынесла терминал для оплаты

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Фото: miasskiy.ru

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Фото: miasskiy.ru

Инцидент произошел в магазине, расположенном на Тихорецком проспекте.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски злоумышленников, которые накануне решили оставить магазин без терминала для оплаты одного из банков. Об инциденте, который произошел в Калининском районе Петербурга, сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу сегодня.

Неизвестных было несколько, сообщает полиция. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Лиговском двое пришли забрать отремонтированный ноутбук, но решили прихватить и телефон за 100 тысяч.