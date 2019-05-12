Власти ОАЭ опровергли сообщения о взрывах нефтетанкеров в порту

Власти эмирата Эль-Фуджайра, который входит в состав ОАЭ, не подтвердили сообщения о ряде взрывов на борту нефтяных танкеров.

Об этом сообщает информационного агентство WAM. По данным агентства, порт продолжает работу в обычном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что утром, 12 мая, в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ на семи нефтеналивных танкерах произошла серия взрывов. Также отмечалось, что над портом курсировали французская и американская военная авиация.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что во Франции продолжается 26-ая неделя протестов “желтых жилетов”. На улицы французских городов вышло от 18 до 37 тысяч человек.

Активисты начали с требований снижения налогов и цен на бензин, а позже заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон должен покинуть свой пост.