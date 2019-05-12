Между Петербургом и Кировском запустят эко-автобусы

Эко-автобусы. Фото: lenobl.ru
Эко-автобусы. Фото: lenobl.ru

Сообщение Санкт-Петербург — Кировск соединят новые экологические автобусы, работающие на природном газе. Об этом сообщается на сайте администрации Ленобласти.

Новые эко-автобусы оснащены системами активной и пассивной безопасности, оборудованы ремнями безопасности. Также в салоне автобусов встроены объемные полки для хранения и перевозки багажа. Общая вместимость – 45 мест.

Отмечается, что в Ленобласти принят закон, по которому жители, имеющие в собственности машину, работающую на газомоторном топливе, с 1 января 2019 года смогут платить 50% от установленной налоговой ставки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что штрафы помогут защитить экологические зоны Петербурга от автотранспорта. На территории Петербурга и Москвы хотят организовать зоны, куда будет запрещено въезжать транспорту, наносящему вред экологии. В первую очередь, запрет коснется грузовиков и автобусов.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
кировск санкт-петербург экомобиль
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