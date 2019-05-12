В Петербурге произошла еще одна массовая драка

На этот раз в драке участвовало около семи человек. Часть хулиганов задержана, часть – в больнице.

Инцидент произошел сегодня, 12 мая, около 17.30 у одного из домов по улице Савушкина в Приморском районе Петербурга. Как сообщает ГУ МВД по городу, прибывшие на место происшествия полицейские пресекли драку между семью мужчинами.

Как стало известно Gazeta.SPb, в настоящее время четыре участника потасовки доставлены в полицию для разбирательства. Им грозят административные протоколы по статье 20.1 КоАП.

Еще трое участников инцидента направлены в медучреждение для оказания медицинской помощи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили массовую драку. В потасовке участвовало более 20 человек. Групповая драка футбольных фанатов произошла в ночь на 12 мая на набережной канала Грибоедова у Казанского собора в центре Петербурга.