Семака просят дать шанс нападающему Луке

Лука играет за "Зенит" с 2012 года. Фото: https://fc-zenit.ru/

Лука играет за "Зенит" с 2012 года. Фото: https://fc-zenit.ru/

Футболиста нечасто выпускают на поле, что кажется болельщикам несправедливым.

Фанаты футбольного клуба «Зенит» вступились за Луку Джорджевича. Они растянули на трибуне баннер с надписью: «Богданыч, дайте шанс Луке. Он заслужил!».

Дело в том, что черногорский футболист примкнул к «сине-бело-голубым» еще семь лет назад. За семь лет он выходил на поле около 20 раз – в большинстве случаев только чтобы кого-то заменить. При этом Лука Джорджевич не раз отличался голами, играя за «Арсенал».

Что по этому поводу думает главный тренер «Зенита» Сергей Семак – пока неизвестно. Возможно, он прокомментирует просьбу футбольных болельщиков после игры.

Напоминаем, что сейчас «Зенит» играет против «ЦСКА». После матча «сине-бело-голубых» наградят чемпионским кубком.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов и Миллер смотрят матч «Зенит»- ЦСКА на «Газпром — Арене». На данный момент счет 3:1 в пользу петербуржцев.