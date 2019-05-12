Семака просят дать шанс нападающему Луке

Футболиста нечасто выпускают на поле, что кажется болельщикам несправедливым.
Фанаты футбольного клуба «Зенит» вступились за Луку Джорджевича. Они растянули на трибуне баннер с надписью: «Богданыч, дайте шанс Луке. Он заслужил!».
Дело в том, что черногорский футболист примкнул к «сине-бело-голубым» еще семь лет назад. За семь лет он выходил на поле около 20 раз – в большинстве случаев только чтобы кого-то заменить. При этом Лука Джорджевич не раз отличался голами, играя за «Арсенал».
Что по этому поводу думает главный тренер «Зенита» Сергей Семак – пока неизвестно. Возможно, он прокомментирует просьбу футбольных болельщиков после игры.
Напоминаем, что сейчас «Зенит» играет против «ЦСКА». После матча «сине-бело-голубых» наградят чемпионским кубком.
Болельщики хотят Джорджевича! pic.twitter.com/B8wOtIWu2g
— Alina Matinian (@aamatinyan) 12 мая 2019 г.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов и Миллер смотрят матч «Зенит»- ЦСКА на «Газпром — Арене». На данный момент счет 3:1 в пользу петербуржцев.