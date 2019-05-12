Польша отказалась переходить на евро

Евро. Фото: Рixabay
Евро. Фото: Рixabay

Польша не намерена менять делать евро официальной валютой страны до тех пор, пока экономика республики не достигнет по развитию уровня Германии. Об этом заявил глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в Щецине.

По его словам, успехи экономики Польши обусловлены наличием собственной валюты – злотого, что позволяет избегать стране финансовых потрясений разного рода.

«Злотый – это такая защита нашей экономики», – подчеркнул глава партии.

По мнению Качиньского, «чтобы отказаться от злотого» польская экономика «должны быть на уровне Германии».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что США упрекнули Россию в манипуляции валютой. В Минфине пригрозили внести РФ вместе с ещё семью странами мира в «черный список».

Помимо России «недоброжелательными» для США странами могут стать Индонезия, Ирландия, Малайзия, Вьетнам и Таиланд, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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