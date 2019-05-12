Польша отказалась переходить на евро

Польша не намерена менять делать евро официальной валютой страны до тех пор, пока экономика республики не достигнет по развитию уровня Германии. Об этом заявил глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в Щецине.

По его словам, успехи экономики Польши обусловлены наличием собственной валюты – злотого, что позволяет избегать стране финансовых потрясений разного рода.

«Злотый – это такая защита нашей экономики», – подчеркнул глава партии.

По мнению Качиньского, «чтобы отказаться от злотого» польская экономика «должны быть на уровне Германии».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что США упрекнули Россию в манипуляции валютой. В Минфине пригрозили внести РФ вместе с ещё семью странами мира в «черный список».

Помимо России «недоброжелательными» для США странами могут стать Индонезия, Ирландия, Малайзия, Вьетнам и Таиланд, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.