Стали известны подробности драки футбольных фанатов на Савушкина

Заведено дело об административном нарушении.

Все случилось сегодня вечером, 12 мая, у станции метро «Беговая». Болельщики хотели поддержать любимую команду во время матча «Зенита» и ЦСКА, но что-то пошло не так. Есть мнение, что в конфликте приняли участие от 50 до 120 человек – среди них большинством защищали честь «сине-бело-голубых». К счастью, выяснить, кто сильнее они не успели – сотрудники правоохранительных органов остановили беспредел. Четверо мужчин были доставлены в отделение полиции, еще троих отвезли в больницу с травмами, передает издание «Фонтанка», ссылаясь на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, что на поле выиграл все-таки «Зенит» – встреча завершилась со счетом 3:1. Петербургский футбольный клуб стал обладателем чемпионского кубка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» безоговорочно победил ЦСКА и получает заслуженный кубок.