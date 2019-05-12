Очевидцы: в ДТП на Ветеранов есть пострадавший

В ДТП пострадал как минимум один человек, но "все на ногах". Фото: https://vk.com/spb_today

В ДТП пострадал как минимум один человек, но "все на ногах". Фото: https://vk.com/spb_today

Участниками аварии стали два автомобиля.

Инцидент случился в ночь с 12 на 13 мая в Кировском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горожанин уточняется, что все произошло на пересечении улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов. Там дорогу не поделили машина Яндекс.Такси и «Хендай». По предварительным данным, есть один пострадавший, но, как уверяет петербуржец, «все вроде на ногах». Что стало причиной столкновения – пока не выяснено.

Пользователи предположили, что всему виной алкоголь.

«В Питере очень много бухают. Это что — ваша культура?»,

— удивляется один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП на КАД серьезно пострадал водитель фургона. Он въехал в силовое ограждение, что и стало причиной ДТП – машина «прилегла» на бок. Мужчину уже доставили в больницу в тяжелом состоянии.