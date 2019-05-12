В ДТП на КАД серьезно пострадал водитель фургона

Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент случился сегодня, 12 мая, на трассе в Ленинградской области. Обо всем рассказали сначала очевидцы, которые поделились в социальной сети «Вконтакте» фотографией с места происшествия, а затем информацию подтвердили в ГИБДД. Очевидцы писали, что фургон «прилег», мешая проезду. Он, по предварительным данным, столкнулся с силовым ограждением, что и стало причиной ДТП. В результате пострадал водитель, о чем стало известно от медиков. Как он себя чувствует сейчас – информации не поступало.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства дела. По факту проводится проверка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под Всеволожском «МАЗ» сбил участницу ДТП. Она стояла на проезжей части, так как ее автомобиль попал в аварию. Смерть от полученных травм наступила мгновенно – свидетелями ее кончины стали близкие люди, которые ехали вместе с ней.