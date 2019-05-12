Под Всеволожском «МАЗ» сбил участницу ДТП

Во Всеволожском районе «МАЗ» сбил женщину, которая до этого стала участником ДТП. Об этом сообщают очевидцы.

Авария произошла около 3 часов утра на 23 км трассы «Кола». Водитель грузовика двигался в сторону Петербурга и не заметил женщину на проезжей части. По словам очевидцев, смерть наступила мгновенно.

Также сообщается, что потерпевшая была пассажиром автомобиля, в котором ехали ее сын и его жена. Их машина попала в аварию и стояла на проезжей части.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в результате ДТП на Бухарестской пострадали 6 человек.

Авария произошла 11 мая в 18:25 рядом с домом № 15 по Бухарестской улице в Петербурге. Легковой автомобиль марки «Chevrolet» попал в лужу, после чего совершил столкновение с микроавтобусом. Машины вылетели на трамвайные пути и пробили стенку проходящего трамвая.