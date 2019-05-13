Архитекторы показали, во что превратят телецентр на Чапыгина

В здании разместят как офисы, так и развлекательное пространство.

В Санкт-Петербурге планируют переоборудовать здание телецентра на Чапыгина, 6, сообщает ArchDaily. Проектом займется студия AI – его оценили в 250 млн евро.

Компания планирует обустроить 73,4 тысячи м2 офисов и еще 21 тысячу м2 общественного пространства.

На стенах здания хотят поставить крупные панели, на которых будет транслироваться изображение при дуновении ветра. Прозрачная крыша соединит пять зданий, на ней откроют вертолетную площадку. Лидер AI признает, что проект получился необычным для Санкт-Петербурга, но уверил, что студия соблюдет требование по высоте и плотности застройки.

Сейчас в здании на Чапыгина находятся офисы “5-го канала”, ЛОТ и канала “Санкт-Петербург”. Там о предстоящей реконструкции ничего не знают, сообщает АБН.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге начнут реставрацию Ростральных колонн.