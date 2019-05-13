Сегодня сборная России по хоккею сыграет с чехами на чемпионате мира

Сборная России по хоккею. Фото: sports.ru
Сборная России по хоккею. Фото: sports.ru

Сейчас у обеих команд по результатам двух прошедших туров по шесть очков.

Сборная России сыграет свой третий матч в рамках чемпионата мира по хоккею на арене имени Ондрея Непелы, которая находится в Братиславе. Играть наши будут против команды Чехии.

Матч начнется сегодня в 17:15 по московскому времени. Предыдущие два тура сборная России играла с командами, уровень которых несопоставим с уровнем нашей комнады. А именно — со сборной Норвегии, победила Россия со счетом 5:2, со сборной Австрии, победила Россия со счетом 5:0.

Недавно, 5 мая, россияне уже играли с чехами в рамках Чешских игр. Тот матч Россия победила со счетом 4:1, поэтому прогноз на игру хороший.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский футбольный клуб «Зенит» безоговорочно победил ЦСКА и получает заслуженный кубок.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Сегодня сборная России по хоккею сыграет с чехами на чемпионате мира