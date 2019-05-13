В «Ночь музеев» в метро Петербурга выйдет ретросостав поездов

Такие вагоны функционировали в 60-х. Фото: metro.spb.ru

Такие вагоны функционировали в 60-х. Фото: metro.spb.ru

На линии петербургского метрополитена в «Ночь музеев» будет курсировать ретропоезд.

Данное мероприятие в городской подземке состоится 17 и 24 мая в рамках акции «Ночь музеев». Жители Северной столицы и туристы смогут поездить на поезде времен СССР.

Старинный состав впервые продемонстрировали на юбилее метрополитена Петербурга в 2015 году. В ретропоезд четыре восстановленных с 1960-х годов вагона. В каждом из них находятся экспонаты, по которым местные жители и гости Петербурга смогут получить дополнительные сведения об истории метро.

ГУП «Петербургский метрополитен» сообщает, что экскурсия и поездка на старинном поезде пользуются невероятным успехом. Поэтому есть убедительная просьба: регистрироваться на ивент заранее на официальном сайте. Начало проведения мероприятий — 19:30.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Далай-лама передал дацану в Петербурге через паломников статую Будды.