В «Ночь музеев» в метро Петербурга выйдет ретросостав поездов

На линии петербургского метрополитена в «Ночь музеев» будет курсировать ретропоезд.
Данное мероприятие в городской подземке состоится 17 и 24 мая в рамках акции «Ночь музеев». Жители Северной столицы и туристы смогут поездить на поезде времен СССР.
Старинный состав впервые продемонстрировали на юбилее метрополитена Петербурга в 2015 году. В ретропоезд четыре восстановленных с 1960-х годов вагона. В каждом из них находятся экспонаты, по которым местные жители и гости Петербурга смогут получить дополнительные сведения об истории метро.
ГУП «Петербургский метрополитен» сообщает, что экскурсия и поездка на старинном поезде пользуются невероятным успехом. Поэтому есть убедительная просьба: регистрироваться на ивент заранее на официальном сайте. Начало проведения мероприятий — 19:30.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Далай-лама передал дацану в Петербурге через паломников статую Будды.