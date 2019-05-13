В акции «Ночь музеев» поучаствуют 29 музеев в Ленообласти

В традиционном уже мероприятии «Ночь музеев» в Ленинградской области примут участие 29 музеев.

Как сообщил Евгений Чайковский — председатель Комитета по культуре Ленинградской области ночью с 18 на 19 мая будет функционировать областной архив и Выборгский музей-заповедник, где находится знаменитая башня Олафа.

Также известно, что впервые в данной акции примут участие Копорская и крепость Корела в городе Приозерске.

Многие музеи по области будут работать исключительно по билетам, продаваемым на кассе. Но те, кто планируют посетить, например, Выборг, могут использовать единый локальный билет. Он же будет действовать и на гатчинском кольце, об этом сообщают организаторы.

Напомним, что в 2019 году мероприятие «Ночь музеев» посвящено 150-летию Периодической таблицы Менделеева. Инициативу приняли в Генассамблее ООН.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в музее Гатчины рассказали об инциденте с разгоном бесплатной экскурсии.