В МВД назвали самые частые ошибки будущих водителей на экзаменах

Самыми распространёнными ошибками среди новичков во время экзамена на «площадке» стали действия для осуществления параллельной парковки, заезд в гараж задним ходом и преодоление эстакады. Об этом сообщает RT со ссылкой на ГУ МВД России.

При сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения чаще всего будущие водители забывают включать поворот перед началом движения, перестроением, разворотом или остановкой.

Не менее проблемным является неуверенное управление машиной, отметили в ведомстве. Довольно часто во время экзамена у автомобилей глохнет мотор, а экзаменуемые не уступают дорогу другим участникам дорожного движения.

По данным МВД, из более чем 3 млн теоретических экзаменов в 2018 году, с первого раза были сданы 1,2 млн (41%).

«Площадку» с первого раза сдали в 42% экзаменуемых (973 тыс. удачных попыток на 2,2 млн экзаменов), а «город» — 31% (759 тыс. из 2,4 млн).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что автолюбителей, превысивших скорость на дорогах на 40 км/ч, предлагают штрафовать на три тысячи рублей. С такой инициативой выступил заместитель начальника ГАИ МВД Олег Понарьин.