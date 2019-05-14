Эрмитаж станет бесплатным на два майских дня

Помимо традиционного бесплатного визита в третий четверг месяцев, добавится бесплатный в связи с Международным днем музеев.

Сотрудники Государственного Эрмитажа рассказали, когда горсти города и жители смогут посетить музей совершенного бесплатно. Вход в музей будет бесплатным 16 мая. В этот день, как и во все предыдущие месяцы, каждый третий четверг месяца приглашает гостей бесплатно.

Также, в связи с Международным днем музеев 18 мая, вход будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа 13 мая. Бесплатные билеты можно будет получить в кассах музея.

Напомним, в связи с проведением Международного юридического форума вход в Главный штаб Эрмитажа закроют 15, 16 и 17 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что I Международная научно-практическая конференция «Управление проектами: идеи, ценности, решения».