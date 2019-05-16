Петербург может стать мировой свадебной столицей, сообщили в Смольном

В 90% один из молодоженов - "понаехавший". Фото: pixabay

В 90% один из молодоженов - "понаехавший". Фото: pixabay

Власти и организаторы свадеб в Петербурге считают, что город может стать местом притяжения для брачующиеся со всего мира.

На встрече в Государственной Академической Капелле обсудили потенциал нового туристического направления для Петербурга, а именно то, что город хотят превратить в столицу бракосочетаний. Чиновники полагают, что на Неве сыграли бы свадьбу многие россияне, об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что на мероприятии присутствовали сотрудники Комитета по развитию туризма, представители свадебной индустрии, Городское туристско-информационное бюро. Специалисты обсудили такие вопросы, как упрощение процесса консультаций для будущих семейных пар, список объектов для проведения свадебных церемоний, свадебную моду и другое.

По данным предоставленным Смольным, ежегодно в городе женятся более 50 тысяч пар. Сейчас чиновники хотят превратить город на Неве в точку на карте, куда стремились бы попасть независимо от времени года «женатики» со всего мира.

Интересный факт, при заключении брака в Петербурге один из брачующихся в 90 % случаев является жителем другого города или даже иностранцем.

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