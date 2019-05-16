Беглов воспользуется опытом Сингапура при создании новой транспортной системы в Петербурге

Передвигаться по городу станет удобнее. Фото: pixabay
Передвигаться по городу станет удобнее. Фото: pixabay

Совместно с Сингапуром был разработан проект «умной» транспортной системы в городе.

Глава Петербурга Александр Беглов сегодня обсудил развитие динамической транспортной модели в городе на встрече с директором компании «Singapore Cooperation Enterprise» Кон Вай Маном и послом Республики Сингапур в Российской Федерации Лим Кхенг Хуа.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал:

— Этот проект очень важен для города. Наша задача — объединить весь городской транспорт в единый механизм. У Сингапура в этой сфере большой опыт.

Пресс-служба Смольного сообщает, что совместно с Сингапуром был придуман проект динамической транспортной модели города. Данная система позволит осуществлять быстрое управление движением и сориентирует в дальнейшем развитии способов движения автомобильного и общественного транспорта.

Отметим, что в ноябре прошлого года во время визита в Сингапур президент России Владимир Путина подписал двустороннее соглашение. Именно благодаря нему возможно сотрудничество Петербургом и Сингапура.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге общественность просит отложить и доработать «мусорную реформу».

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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