Беглов посетил реконструированную концертную площадку в «Екатерининском собрании»

Беглов рад, что в концертном зале снова будет звучать музыка. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Беглов рад, что в концертном зале снова будет звучать музыка. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Объект привели в порядок спустя сто лет.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Презентацию нового зала в историческом здании посетил в том числе врио губернатор Санкт-Петербурга, которому показали обновленные интерьеры и дали возможность пообщаться с творческим коллективом. Александр Беглов поздравил собравшихся с событием, подчеркнув, что сегодня как раз празднуется День театра.

Глава города отметил, что восторжествовала «историческая справедливость» — наконец в стенах, в которых выступали Сергей Дягилев, Анна Павлова и театр «Кривое зеркало», снова зазвучат аплодисменты.

Беглов заверил, что Санкт-Петербург постарался сделать все, чтобы обновленная площадка радовала горожан и гостей города. На данный момент концерты смогут посещать до 1000 человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов опубликовал видео с процессом подготовки послания.