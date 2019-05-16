На пересечении проспектов Ириновского и Наставников перекроют движение

Машины не смогут ездить там с 17 мая.

Об этом предупреждаю петербуржцев сегодня, 16 мая. Уточняется, что участок дороги будет недоступен для проезда на протяжении трех с половиной месяцев. Это значит, что с 11 часов вечера пятницы по 29 августа перекресток закроют, сообщили в ГАТИ. При этом можно будет повернуть направо с Ириновского на Наставников и наоборот.

К слову, это – не единственные ограничения, которые вводят на лето. Недоступны также будут некоторые участник дороги по проспекту Энтузиастов, по улице Коммуны, по шоссе Революции. О всех нюансах можно узнать на сайте ГАТИ, чтобы заранее составить подходящий маршрут.

Напоминаем, что в связи с ограничениями могут возникнуть пробки на дорогах – особенно в часы «пик», так что нужно быть готовыми ко всему заранее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Кронштадте ограничат движение транспорта из-за празднования Дня города.