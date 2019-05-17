Ученые считают, что руки говорят многое о характере человека

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Глядя на них, можно рассказать практически все.

Такое заявление сделали норвежские и корейские ученые. Они уверены, что по рукам можно оценить, насколько эмоционален человек, а также является ли он активным физически или социально. Так, например, чем больше у человека ладонь, тем больший у него объем легких. Расстояние между безымянным и указательным пальцами говорит о наличии пространственного мышления у человека. По ним же можно оценивать здоровье, а также преданность партнера.

Дело в том, что некоторые физические особенности формируются еще на стадии развития плода. Чем больше тестостерона вырабатывалось, тем больше вероятность, что мужчина или женщина будет изменять во взрослом возрасте.

При этом эксперты отметили, что коротки пальцы говорят о преданности человеческой натуры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что человек страдает от потери друга до 4 лет, считают ученые.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
руки ученые
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Ученые считают, что руки говорят многое о характере человека
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