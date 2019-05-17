ГИБДД начала массовую проверку каршеринговых авто

Сотрудники дорожной полиции в Петербурге стали чаще останавливать для проверки документов каршеринговые автомобили. Такой внимание со стороны ГИБДД к арендованным машинам вызвано участившимися случаями ДТП, виновники которых зачастую даже не имели водительского удостоверения. Об этом сообщает «Фонтанка».

В региональном ГИБДД подчеркнули, что помимо наличия водительских прав и полиса ОСАГО, инспекторы также могут попросить предъявить аккаунт в приложении. Это связано с тем, что часто аренда автомобилей совершается под чужими аккаунтами. В случае нарушения ПДД нести ответственность будет и тот, кто находится за рулем каршерингового автомобиля, и тот, кто полелился своим аккаунтом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Пушкинском районе 20-летний нарушитель пытался скрыться на каршеринге от ДПС, но вылетел в овраг. Позже выяснилось, что у молодого человека даже нет водительского удостоверения.