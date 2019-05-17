В Выборге спустили на воду «Норвежское море»

Судно проекта KMT01, получившее название «Норвежское море», спустили на воду в Выборгском судостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Каждое судно по этому проекту оснащается современным траловым комплексом и фабрикой по переработке рыбы. За сутки фабрика позволяет обработать до 160 тонн.
На борту также размещена автоматизированный цех и рыбомучная установка для выпуска филе, рыбной муки и консервов.
«Норвежское море» будет работать в Северном рыбохозяйственном бассейне.
Заказчиком серии судов стал АО «Архангельский траловый флот», который входит в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум».
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что российские пограничники задержали финское судно с эстонцами, которые перевозили 7,5 тонн рыбы, добытой в исключительной экономической зоне РФ.