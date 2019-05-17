Беглов пообещал заморозить рост цен на услуги ЖКХ

Рост цен на коммунальные услуги и работа ЖКХ стали самыми обсуждаемыми проблемами среди жителей Северной столицы. Более 13 тысяч жалоб пришло на почту врио губернатора Петербурга за несколько месяцев. Об этом Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «78».

Говоря о росте тарифов ЖКХ, Беглов отметил, что в Смольном сделают все, чтобы защитить жителей Петербурга от повышения цен и заморозить стоимость «коммуналки» на нынешнем уровне.

По словам врио губернатора, необходимо максимально удешевить энергоресурсы и остановить индексацию тарифов.

«Первые результаты у нас уже есть. Тарифы на воду планировалось повысить на 12%, в итоге они выросли всего на 7%. Рост тарифов на теплоснабжение удалось сократить с 44% до 11%, с их заморозкой до 1 июля 2020 года», — сказал действующий градоначальник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов намерен присвоить конкурсу на проект арт-парка международный статус.