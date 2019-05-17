Строительство станции метро «Путиловская» завершат в 2022 году

Строительные работы на первом участке Красносельско-Калининской линии метро планируют завершить в 2022 году. На одной из стройплощадок будущей станции метро «Путиловская» стартовали земляные работы. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В компании «Метрострой» заявили о том, что участок начали готовить к бурению для последующей заморозки грунта, после этого строители начнут проходку эскалаторного тоннеля станции «Путиловская».

Одновременно с «Путиловской» строится и будущая станция «Юго-Западная».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что правительство пошло на непростое решение, поддержав Метрострой и субподрядные организации, в свою очередь, руководство Метростроя дало обязательство правительству и горожанам, что в сентябре 2019 года метро будет запущено, заявил Александр Беглов во время выступления с ежегодным отчетом перед депутатами ЗакСа города.