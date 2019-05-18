Вице-канцлера Австрии «спалили» на компрометирующей связи с русской миллионершей

Представители оппозиции хотят отставки вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе из-за видео, где он говорил о предстоящих выборах с русской миллионершей.

Партии оппозиции в Австрии требуют проведения новых выборов и отставки действующего вице-канцлера после опубликования видеозаписи, где Штрахе говорил с женщиной из России о его поддержке на выборах, сообщает Die Sueddeutsche Zeitung.

Ситуация, которая была представлена на обнародованном видео, происходила еще в 2017 году. Вице-канцлер присутствовал на встрече с богатой россиянкой Аленой Макаровой на острове Ибица. На «свидании» обсуждались деловые вопросы, так Макарова хотела инвестировать «не вполне легальные» денежные средства в экономику Австрии. На встрече обсуждалась также покупка бизнесменшей издания в Австрии, открытие казино и строительство автобана. Вице-канцлер в свою очередь интересовался у Алены её поддержкой на предстоящих выборах.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что опубликован проект команды Зеленского о роспуске Верховной Рады.