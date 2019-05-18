МИД Венесуэла заявил о готовности сесть за стол переговоров с США

Хорхе Арреаса – глава министерства иностранных дел Венесуэлы сообщил о том, что правительство готово встретиться с представителями власти Америки.

О том, что глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал о готовности своего государства к переговорам с США, сообщили в TeleSUR.

Министр заявил, что американское правительство проиграло во всех решениях и действиях против Каракаса, и сейчас настало время дипломатии.

«Мы готовы обсудить двусторонние отношения», — сказал Арреаса.

По словам министра только стол переговоров поможет найти выход из проблемной ситуации, сложившейся в Венесуэле. Речь о важности предстоящих переговоров между Соединенными штатами Америки и Венесуэлой шла на официальной встрече в Норвегии.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что опубликован проект команды Зеленского о роспуске Верховной Рады.