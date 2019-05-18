Жители Ленобласти вновь могут позвонить по телефону Дрозденко

Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ответит на вопросы местных жителей по телефону. Ему помогут также главы муниципальных районов.

Губернатор Ленинградской области вновь готовится провести «горячую» линию по телефону с жителями региона, об этом сообщает пресс-служба Смольного. Известно также, что поговорить с губернатором можно будет не больше одного часа.

Телефон Дрозденко будет доступен 20 мая с 16.00 до 17.00 часов. В аудио-конференции с жителями примут участие главы администраций муниципальных районов. Они будут коннектиться с главой Ленобласти по видеосвязи.

Чтобы задать интересующий вопрос Дрозденко, необходимо будет позвонить на один из двух телефонных номеров: бесплатный номер 006 – набирается со стационарного телефона, находящегося в Ленобласти; или +7 (81361) 315-01, на который можно позвонить с мобильного, но придется оплатить его. Стоимость оплаты вычисляется по тарифам операторов сотовой связи.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что губернатор Ленобласти Дрозденко и генпрокурор России Чайка встретились для точечного решения проблем.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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