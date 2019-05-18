Жители Ленобласти вновь могут позвонить по телефону Дрозденко

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ответит на вопросы местных жителей по телефону. Ему помогут также главы муниципальных районов.
Губернатор Ленинградской области вновь готовится провести «горячую» линию по телефону с жителями региона, об этом сообщает пресс-служба Смольного. Известно также, что поговорить с губернатором можно будет не больше одного часа.
Телефон Дрозденко будет доступен 20 мая с 16.00 до 17.00 часов. В аудио-конференции с жителями примут участие главы администраций муниципальных районов. Они будут коннектиться с главой Ленобласти по видеосвязи.
Чтобы задать интересующий вопрос Дрозденко, необходимо будет позвонить на один из двух телефонных номеров: бесплатный номер 006 – набирается со стационарного телефона, находящегося в Ленобласти; или +7 (81361) 315-01, на который можно позвонить с мобильного, но придется оплатить его. Стоимость оплаты вычисляется по тарифам операторов сотовой связи.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что губернатор Ленобласти Дрозденко и генпрокурор России Чайка встретились для точечного решения проблем.