В Кронштадте Беглов высадил саженцы яблонь в парке «Патриот»

В работе Беглову помогало подрастающее поколение. Фото: pixabay
В работе Беглову помогало подрастающее поколение. Фото: pixabay

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов специально приехал в Кронштадт на День города, чтобы поздравить жителей. Также он высадил молодые яблоньки в новом парке.

Кронштадт празднует 315-летие города-героя. Беглов лично участвовал в посадке яблонь у адмиралтейства. Глава Петербурга осмотрел новый парк, который начнет принимать гостей уже в этом году.

Беглов станет участником торжественной церемонии возложения цветов к монументу Петра Первого. Вместе с врио губернатора садили яблони члены отряда «Юнармии» из 425-й школы, а также воспитанники центра дополнительного образования «Юный моряк». В настоящий момент в зоне высадки яблонь проходят работы по созданию огромного красивого парка. Новой достопримечательностью в парковой зоне будет аллея адмиралов.

На территории парка расположатся 5 зон-площадок. Уже сейчас готова одна из них – под названием «Патриот». Сюда местные жители могут войти абсолютно бесплатно. Также в данном месте проводятся экскурсионные программы для школьников и студентов. Экскурсии направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения

Известно, что официальное открытие парка состоится в день ВМФ 28 июля 2019 года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов предлагает петербуржцам решить, что будет на месте оранжереи в Таврическом саду.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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