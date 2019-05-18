Город- герой с огромной историей: Кронштадт отмечает 315-летие

Сегодня городу-герою Кронштадту исполняется 315 лет со дня основания Петром Первым. Много лет там дислоцировалась главная база российского флота.

По указу Петра I построили крепость на острове Котлин. Это произошло на год позже, чем основали Санкт-Петербург, а именно в 1704 году.

Достоверно известно, что за 315 лет существования данную крепость никто не смог взять и одержать над ней победу. Хотя, только в XVIII веке множество попыток предпринимали шведские солдаты, затем французы и англичане.

В прошлом веке на крепость напали немцы. Во время Великой Отечественной войны остров ежедневно бомбардировался с самолетов. Немецкие солдаты пытались штурмовать город и с моря, однако город смог устоять.

Отметим, что Кронштадт важен и интересен не только своей военной историей, но и своей тесной связью с наукой и прогрессом. Например, в Кронштадте ученым Поповым был изобретен радиоприемник, здесь же был построен первый в России ледокол, а врачи-хирурги провели первую успешную операцию на сердце.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кронштадте Беглов высадил саженцы яблонь в парке «Патриот».