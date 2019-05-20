Таможенники нашли в белорусском картофеле 10 тонн украинского шиповника

Сотрудники Управления Россельхознадзора Петербургу, Ленинградской и Псковской областям изъяли в пункте карантина растений «Долосцы -1» 10,5 тонн не сертифицированной подкарантинной продукции — ягода сушенная (шиповник).

Согласно сопроводительным документам в грузовом отсеке автомобиля, следовавшего из Белоруссии в Петербург, находилось 20 тонн продовольственного картофеля. Однако, при проведении досмотра груза, в кузове сотрудники таможни обнаружили 10,5 тонн украинского шиповника.

Партия сушенной ягоды была изъята из оборота и уничтожена 17 мая на полигоне ТБО в городе Себеж Псковской области в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации. Также на полигоне уничтожено 11,5 тонн картофеля в связи с недействительностью предоставленного фитосанитарного сертификата.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Псковская таможня уничтожит 3,5 тонны «санкционного» товара.