УФАС в третий раз победило тарифы “Пассажиравтотранса” в суде

Предприятие завысило тарифы для перевозчиков, исходя из дальности маршрута.

УФАС снова побеждает “Пассажироавтотранс” в Арбитражном суде Петербурга. В антимонопольном ведомстве сообщили 20 мая, что ГУП неправильно оценил стоимость билетов на автовокзале на Обводном канале.

В ведомстве Петербурга передают, что предприятие не может ставить разные тарифы для перевозчиков. В “Пассажироавтотрансе” решили, что раз цена билета зависит от длины маршрута, то перевозчик должен платить больше за продажу такого билета в кассе, передают в УФАС Петербурга. Между тем реальные затраты предприятия таким решениям не соответствуют.

В УФАС Петербурга потребовали установить единые тарифы для перевозчиков, которые не зависят от дальности маршрута и суд признал эти требования законными.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге теплоход задержали за перегруз.