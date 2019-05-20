Рыбакам с 20 мая запретили вылавливать судака и леща в Финском заливе

Даже за одну рыбку будут штрафовать. Фото: pixabay

Даже за одну рыбку будут штрафовать. Фото: pixabay

Весь июнь рыбаки не должны «охотиться» за судаком. За одну выловленную рыбешку нарушители заплатят в бюджет государства штраф размером 3 305 рублей.

С 20 мая по 30 июня в акватории Финского залива нельзя будет ловить судака и леща. До середины июня запрещен вылов всех видов рыб в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая.

Известно, что данный запрет вводится из-за наступившего периода нереста водных обитателей. Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает, что данные ограничения закреплены законодательно.

За причиненный водным биологическим ресурсам нарушители будут обязаны заплатить штраф. Например, за одного балтийского лосося придется отдать больше 13 тысяч рублей, за сига — 4 572, судака — 3 305 рублей.

Отметим, в прошлом году было выявлено более 600 нарушений закона в сфере рыболовства. Все горе-рыбаки привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что космонавтам добавят рыбные консервы в меню.