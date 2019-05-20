Из-за ремонта дорог в Петербурге ограничат движение для транспорта

Ограничения вводят из-за различных ремонтов. Фото: pixabay
Ограничения вводят из-за различных ремонтов. Фото: pixabay

Временные ограничения для движения автолюбителей вступят в силу 21 мая на набережной Обводного канала, на дороге по проспекту Медиков, а также на Народной улице.

В связи с починкой газопровода с 21 по 27 мая частично перекрыто движение автомобилей на пересечении набережной Обводного канала и Бумажной улицы.

ООО «ПетербургГаз» отмечает, что с 23 по 27 мая ограничения будут действовать лишь в ночное время – с 22 вечера до 07 утра следующего дня.

Из-за прокладки электрокабеля с 23 мая по 21 июля полностью будет закрыт участок дороги по проспекту Медиков от Аптекарской набережной к улице Академика Павлова. Отмечается, что движение также будет ограничено на отрезке от улицы Профессора Попова до улицы Академика Павлова.

На съезде на Выборгскую набережную с Кантемировской улицы ограничат проезд с 1 по 15 июля.

С 23 мая по 5 июня закроют движение автомобилей по боковым проездам четной и нечетной сторон Народной улицы. Также, с 6 по 14 июня будет закрыт проезд от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной.

И, наконец, с 15 июня по 5 июля ограничению будут подвержены автомобильные средства, которые поедут по Народной улице на участке от проспекта Большевиков до Октябрьской набережной.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Курортном районе открыли для проезда километровый участок по мосту через Горский ручей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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