Более 20 новых трамваев появится в Петербурге к сентябрю. На это уйдет почти 2 млрд

Новый транспорт начнет катать пассажиров совсем скоро. Фото:
Новый транспорт начнет катать пассажиров совсем скоро. Фото: "Горэлектротранс"

Двадцать один новый трамвай должен начать курсировать по Петербургу уже к сентябрю.

Пресс-служба «Горэлектротранса» сообщает, что трехсекционные низкопольные трамваи повышенной вместимости должны появиться в Петербурге к сентябрю.

Новый общественный транспорт начнет работу на юго-западе города на Неве, в Кировском и Красносельском районах. Весь транспорт будет низкопольным. Это сделано для того, чтобы посадку и высадку пассажиров на остановках совершалась быстрее. Также это облегчит и сделает более комфортной поездки для инвалидов и пассажиров с детьми.

Также трамваи будут оснащены сетью Wi-Fi и электронным табло, а также usb зарядные устройства. В каждом вагоне установят камеры видеонаблюдения.

Производителем трамваев является компания «Транспортные системы». Власти заплатили ей за общественный транспорт почти 2 млрд рублей. Вагоны данного производства уже осуществляют перевозку пассажиров на маршруте №100.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов заявил о перспективе включения развития петербургских дорог в федеральную программу.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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