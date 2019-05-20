Протонную терапию для лечения онкологии включат в программу высокотехнологичной медицинской помощи

На финансирование данной терапии выделят 5 млрд рублей в следующем году.

С 2020 года протонная терапия будет включена в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее финансирование будет производится из средств обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный фонд ОМС.

В следующем году на подобную терапию планирую выделить 5,5 млрд рублей, а в 2021 году уже 5, 5 млрд рублей. Благодаря этому лечение ежегодно смогут получать 2 тысячи пациентов. Такой шаг станет важным, сообщили в ведомстве, так как сделает дорогостоящее лечение доступным для многих.

Также сообщается, что в 2019 году на оказание медпомощи по профилю “онкология” предусмотрено более 200 млрд рублей. Это в полтора раза больше уровня 2018 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фармацевты обеспокоены недоступностью лекарств для россиян.