Стали известны улицы, которые будут перекрыт для проведения Дня города

Водителям в преддверии праздника надо быть внимательными в центре Петербурга.

Так ограничения начнут действовать задолго до самого праздника. Напомним, что День города Петербург празднует 27 мая. Но как сообщают в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, движение на некоторых улицах ограничат уже 22 мая.

Также в ведомстве пояснили, что перекрывать улицы будут в связи с проведением Санкт-Петербургской общественной организацией социально-значимых проектов “Альтернатива” шествия, приуроченного к 316-летию Петербурга.

Так, с 09:00 23 мая до 20:00 27 мая будет прекращено движение транспорта по Перинной линии. С 09:00 этого же дня до 16:00 26 мая — по Думской улице. С 10:00 23 мая до 16:00 26 мая будет недоступно движение по Садовой улице от Невского проспекта до улицы Ломоносова и по улице Ломоносова от Садовой до Думской. Помимо этого, для водителей будет недоступна с 12:30 23 мая до 15:00 26 мая движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова.

В КРТИ сообщают, что будет запрещена остановка транспортных средств с 22:00 22 мая до 09:00 23 мая по Перинной линии, с 22:00 24 мая до 09:00 26 мая по Думской улице. Также с 22:00 24 мая до 10:00 26 мая по Садовой улице от Невского проспекта до улицы Ломоносова, по участку улицы Ломоносова от Садовой улицы до Думской улицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более 200 различных мероприятий подготовили для гостей и петербуржцев на День города.