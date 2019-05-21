Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда

Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает ORF Tirol. По словам родственников, Лауда умер в кругу семьи в понедельник, 20 мая.

Спортсмен дебютировал в соревнованиях Формулы-1 в 1971 году и выступал в серии до 1985 года. За это время он трижды становился чемпионом мира в 1975, 1977 1984 годах.

В 1976 году на Гран-при Германии Лауда попал в серьезную аварию, в результате которой получил обширные ожоги головы. Всего счету гонщика 25 побед, 24 поула и 54 подиума за 13 сезонов, проведенных в Формуле-1.

В сентябре 2012 года Лауда был назначен неисполнительным председателем совета директоров компании Mercedes-Benz.

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