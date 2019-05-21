АЭС Ленобласти займется битыми градусниками

Чрезвычайными ситуациями займутся более крупные службы. Фото: pixabay.com
Чрезвычайными ситуациями займутся более крупные службы. Фото: pixabay.com

Дрозденко подчеркнул, что жителям нужна такая помощь, несмотря на малый масштаб происшествий.

В Ленобласти хотят создать Аварийную ЭкоСлужбу (АЭС), которая займется случаями разлива нефти и ртути, сообщили в администрации Ленинградской области 21 мая.

Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что служба займется и самыми обычными “бытовыми” неприятностями, такими как разбитый градусник. Пусть масштаб происшествий и мал, жителям все же нужна такая служба, подчеркнул губернатор.

Предполагается, что АЭС возьмет под контроль задачи экологии, которые не отнесут к ЧС — в этих случаях потребуется помощь МЧС и других служб более крупного масштаба. В Санкт-Петербурге такая служба уже есть, и комитет по природопользованию регулярно публикует отчеты о ее работе.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что доступ в церковь Иулиана в Петербурге ограничили из-за разлива ртути.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
аэс дрозденко ленобласть ртуть служба создание экология
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